PS5: il DualSense integrerà il feedback aptico direzionale, suggerisce un brevetto Sony

Il DualSense è sicuramente stata una delle novità principali proposte lato hardware da Sony per promuovere la sua console di nona generazione. Stando a quanto suggerisce un nuovo brevetto recentemente depositato dalla compagnia nipponica, sembra che il controller potrà essere ulteriormente migliorato in futuro.

Il brevetto in questione parla di un componente aggiuntivo che lavorerà in sinergia con il "controller per un sistema di intrattenimento multimediale", quindi presumibilmente il DualSense. "Il controller comprende un componente pesato collegato al controller, il quale è mobile e in rotazione rispetto al controller", continua la descrizione di Sony. "Il controller è configurato per far ruotare il componente ponderato da una posizione iniziale a una posizione finale per spostare il centro della massa del controller in risposta a un evento di attivazione. Questo movimento del componente pesato fornisce un feedback tattile direzionale all'utente del controller". Sembra quindi che Sony sia interessata a migliorare specificatamente il feedback aptico del DualSense, in modo da restituire un'esperienza ludica ancora più immersiva per i possessori di PlayStation 5.

È possibile che questa novità possa essere proposta con un nuovo modello del DualSense, magari da accostare a PlayStation 5 Pro, che per gli analisti uscirà a fine 2024. Al momento, Sony non si è ancora espressa al riguardo, dunque non ci rimane che attendere eventuali novità dall'azienda di Hiroki Totoki.