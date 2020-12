PS5 e DualSense, malfunzionamenti per il pad: ne parliamo in video!

Con un cospicuo numero di PlayStation 5 ormai entrate nei salotti dei videogiocatori, iniziano a trovare spazio in rete alcune testimonianze legate alle performance dell'hardware di nuova generazione.

In particolare, diversi utenti hanno concentrato la propria attenzione sul DualSense, controller della nuova PlayStation che ha raccolto su di sé l'eredità della linea DualShock. Il pad non sembra infatti essere esente da problematiche di natura tecnica, divenute protagoniste di segnalazioni apparse su noti forum, quali Reddit o Resetera. Dopo cenni legati a episodi di drifting degli analogici del DualSense, il pad di PlayStation 5 è ora al centro di preoccupazioni concernenti gli innovativi grilletti adattivi. Molteplici appassionati intenti ad esplorare i titoli del catalogo della console Sony hanno infatti riportato improvvisi casi di malfunzionamenti degli stessi.



Per analizzare al meglio la situazione, la redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato agli inconvenienti con il DualSense segnalati dai giocatori. Come da consuetudine, potete trovare il filmato disponibile direttamente in apertura a questa news, oppure tra le pagine del Canale YouTube di Everyeye. In ogni caso, vi auguriamo una buona visione! Qual è stata sino ad ora la vostra esperienza con il controller di PlayStation 5: avete riscontrato delle problematiche impreviste o tutto sta funzionando a dovere?