PS5 e DualSense di Marvel's Spider-Man 2: leak svela i prezzi della Limited Edition

In occasione del Comic-Con di San Diego, Sony e Insomniac Games hanno ufficialmente annunciato PlayStation 5 Limited Edition Marvel's Spider-Man 2, una versione in tiratura limitata della console tutta dedicata all'attesissima esclusiva in arrivo ad ottobre.

Sino ad oggi non avevamo ricevuto informazioni circa il prezzo a cui console e controller annesso saranno distribuiti sul mercato, ma ci ha pensato il noto insider billbil_kun a "spifferare" in anticipo sui tempi quanto bisognerà investire per accaparrarsi entrambi i pezzi. Come riportato dall'insider (uno dei più affidabili in circolazione), il bundle PS5 + DualSense Limited Edition costerà 659,99 euro in Francia mentre arriverà negli USA a 599,99 dollari. Di seguito vi riportiamo tutti i dettagli sui prezzi:

Bundle console PS5 – Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition: 659,99 euro in Francia, 599,99 dollari USA negli Stati Uniti;

Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition: 659,99 euro in Francia, 599,99 dollari USA negli Stati Uniti; Controller wireless DualSense – Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition: 79,99 euro in Francia, 79,99 dollari USA negli Stati Uniti;

Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition: 79,99 euro in Francia, 79,99 dollari USA negli Stati Uniti; Cover per console PS5 (Standard o Digital) – Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition: 64,99 euro in Francia, 64,99 dollari USA negli Stati Uniti.

I pre-order di PS5 Limited Edition Marvel's Spider-Man 2 saranno aperti nella giornata di domani, venerdì 28 luglio. Nelle prossime ore scoprirermo dunque i prezzi ufficiali annunciati da Sony, e attendiamo di scoprire se quello previsto in Francia combacerà con quello italiano. Il bundle include, oltre alla console e al controller personalizzati a tema Marvel's Spider-Man 2, un codice digitale per giocare il titolo al day one, previsto al lancio il 20 ottobre.