PS5 e DualSense, il messaggio di Jim Ryan per la community PlayStation

Dopo la presentazione del DualSense di PS5, Jim Ryan (Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment) ha condiviso un messaggio con la community PlayStation, ringraziando i giocatori e preannunciando l'arrivo di altre novità.

Ryan commenta il nuovo DualSense parlando di "una svolta radicale", un tassello importante per il futuro del gaming secondo PlayStation, insieme naturalmente a PS5.

"DualSense segna una svolta radicale rispetto ai nostri controller precedenti e rappresenta perfettamente il salto generazionale che intendiamo intraprendere con PS5. Il nuovo controller, insieme alle numerose funzionalità innovative di PS5, trasformerà il modo in cui si gioca, e supporterà in pieno la visione di superamento dei confini del gioco che ha sempre caratterizzato il brand PlayStation. Voglio ringraziare espressamente la community di giocatori PlayStation per aver condiviso questo emozionante viaggio con noi in vista del lancio di PS5 previsto per la fine del 2020. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori informazioni su PS5 nei prossimi mesi, incluso il design della console."

Viene ribadito che PlayStation 5 uscirà alla fine del 2020 e che nei prossimi mesi (presumibilmente nel corso dell'estate) scopriremo altri dettagli sulla console, compreso il design di PS5 e ovviamente (aggiungiamo noi) prezzo e data di lancio sui principali mercato internazionali.