PS5: DualSense Midnight Black a 49,98 euro acquistando NBA 2K22 da GameStop

Se avete una PlayStation 5 e non vedete l'ora di portarvi a casa la versione next-gen di NBA 2K22, allora abbiamo una buona notizia per voi: da GameStop potete anche risparmiare il 30% sull'acquisto di un DualSense!

L'offerta di cui vi parliamo fa parte del Volantone di settembre di GameStop, che come al solito include tantissimi sconti su videogiochi, console, accessori, gadget e articoli di merchandise. La catena offre a tutti gli acquirenti di NBA 2K22 per PS5 la possibilità di risparmiare il 30% sull'acquisto di un DualSense Midnight Black: in questo modo, il controller di nuova generazione può essere portato a casa a 49,98 euro al posto di 70,98 euro, un risparmio indubbiamente cospicuo. NBA 2K22, ricordiamo, verrà lanciato tra pochissimi giorni, ossia il 10 settembre, ed è disponibile al preordine al prezzo di 75,98 euro. Recatevi presso la vostra filiale di fiducia per ricevere ulteriori informazioni sulla promozione.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che da GameStop potete approfittare anche dei Summer Sale sui giochi PS4 e PS5, oltre che dei saldi Back to School per comprare a prezzo ridotto l'occorrente per il rientro a scuola ispirato a Fortnite, Minecraft, Pokémon e La Casa di Carta. A settembre GameStop regala anche tre nuove carte giganti dei Pokémon.