PS5: l'FCC USA mostra la scocca e l'interno del DualSense nero per Test Kit

L'ente preposto alla certificazione dei servizi informatici destinati alla diffusione nel territorio USA, la Federal Communications Commission, ha condiviso dei nuovi documenti sul DualSense nero, con tanto di foto che ritraggono l'interno e la scocca esterna del controller PS5.

La documentazione allegata dalla FCC descrive le funzionalità, le caratteristiche tecniche e le specifiche di connettività del controller wireless che Sony lancerà sul mercato in contemporanea con l'uscita di PlayStation 5, prevista in Italia per il 19 novembre.

Quanto all'atipica colorazione nera del DualSense immortalato in queste immagini, una prima giustificazione ce la fornisce il codice utilizzato dalla FCC per identificare il controller, identico a quello adottato da Sony per registrare il DualSense nella sua (per il momento unica) versione ufficiale con scocca in doppia colorazione bianca e nera. L'omonimo codice identificativo (CFI-ZCT1W), quindi, suggerisce che il controller nero fotografato dalla FCC sia la versione del DualSense utilizzata da Sony nei Test Kit di PS5.

In attesa di ricevere delle conferme da parte del colosso tecnologico nipponico, vi segnaliamo i primi avvistamenti del DualSense di PS5 con immagini scattate da utenti che affermano di essere già entrati in possesso del controller nextgen.