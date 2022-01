PS5, DualSense Nova Pink, Starlight Blu, Galactic Purple: data, prezzo e link per preorder

Dopo la pubblicazione dei DualSense per PS5 nelle colorazioni Midnight Black e Cosmic Red, gli utenti in possesso della console Sony potranno presto optare per tre ulteriori tonalità per il pad.

È infatti partito il conto alla rovescia per il debutto dei DualSense nelle colorazioni Galactic Purple, Nova Pink e Starlight Blue. Le tonalità di viola, azzurro e rosa del controller per PlayStation 5 saranno disponibili a partire dalla giornata di venerdì 14 gennaio 2022, con un prezzo di listino fissato a 74,99 euro. I possessori di PS5 desiderosi di aggiudicarsi una delle nuove colorazioni per i pad possono ora procedere con i preordini dei DualSense, aperti su Amazon Italia.

Di seguito i link per il pre-order su Amazon Italia:

Tutti e tre i prodotti sono venduti e spediti direttamente da Amazon e sono validi per la consegna gratuita per tutti gli abbonati al servizio. Al momento, gli ordini vengono indicati come in consegna entro il Day One di venerdì 14 gennaio 2022.Per quanto riguarda invece le colorazioni Midnight Black e Cosmic Red dei DualSense, queste ultime risultano per ora esaurite sulle pagine di Amazon Italia.