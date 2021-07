PS5: DualSense in offerta a 39.99 euro, i controller sono sold-out - Aggiornata

Siete alla ricerca di un controller DualSense per PlayStation 5? In questo caso vi segnaliamo una interessante offerta su eBay (ora terminata) con il joypad Sony in vendita a 39.99 euro, ad oggi il prezzo più basso mai visto per un prodotto nuovo.

Aggiornamento - I pezzi a disposizione sono esauriti e al momento non è più possibile acquistare il DualSense a 39.99 euro dal momento che il venditore non ha più controller disponibili a questo prezzo.



Notizia originale: potete acquistare il DualSense a 39.99 euro su eBay dal venditore massimdim-84 con 1148 feedback positivi (99,5% feedback positivo), con la sicurezza della Garanzia Clienti eBay che vi rimborserà la cifra pagata in caso di problemi con l'ordine o con il mancato arrivo del prodotto acquistato.

Il venditore accetta anche la restituzione del prodotto entro 30 giorni (spese a carico dell'acquirente) il controller è nuovo e viene spedito con corriere in 24 ore. Nel momento in cui scriviamo ci sono ancora tre pezzi disponibili, dunque se siete interessati approfittatene perchè il DualSense potrebbe andare sold-out molto rapidamente, a questo prezzo si tratta certamente di una offerta interessante, fino ad oggi mai il controller di PlayStation 5 è stato venduto ad un prezzo così basso.

Potete acquistare in totale serenità su eBay grazie alla Garanzia Clienti che tutela gli acquirenti in caso di problemi, vi basterà contattare l'assistenza e in pochi minuti risolverete eventuali problematiche sorte in fase di acquisto o dopo aver ricevuto il prodotto acquistato.