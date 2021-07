PS5: DualSense in offerta su Amazon in tutte le colorazioni disponibili

Le due nuove colorazioni per il controller DualSense di PS5 sono da poco uscite su Amazon: Cosmic Red e Midnight Black, disponibili dal 18 giugno, oggi acquistabili a prezzo scontato assieme alla colorazione bianca, in vendita dalla data di lancio della console.

Se avete da poco acquistato una nuova console PlayStation 5 e siete alla ricerca di un nuovo controller da aggiungere a quello già in vostro possesso, su Amazon sono disponibili tutti i DualSense usciti finora a prezzo scontato.

Il modello originario di colorazione bianca è in offerta a 62,99 euro, i nuovi usciti da poco sono acquistabili a 65,86 euro nella colorazione Cosmic Red, mentre la variante Midnight Black al prezzo di 66,66 euro. Per tutti i controller la spedizione è immediata, sono venduti e spediti da Amazon stessa, quindi i prodotti godono di garanzia totale di 24 mesi per qualsiasi tipo di malfunzionamento o inconveniente.

Di seguito i link:

