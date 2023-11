PS5: DualSense in offerta su Amazon in tantissime colorazioni con il Black Friday

Con le offerte del Balck Friday di Sony non potevano assolutamente mancare le promozioni sui controller DualSense per PS5 e PC, tantissime colorazioni sono in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre, vediamo assieme nel dettaglio i modelli scontati.

Se avete da poco acquistato una nuova console PlayStation 5 e siete alla ricerca di un nuovo controller da aggiungere a quello già in vostro possesso, su Amazon sono disponibili tantissimi DualSense ad un prezzo scontato.

La versione Cosmic Red e la Nova Pink sono le più scontate, acquistabili a meno di 47 euro, la variante Midnight Black e la Starlight Blue al super prezzo di 49,97 euro, l'edizione speciale Gray Camouflage sempre a 49,97 euro e l'offerta più strepitosa è il bundle che include una copia digitale di EA FC 24 ed il Dualsense Bianco all'incredibile prezzo di 89,99 euro.

Per tutti i controller la spedizione è immediata, sono venduti e spediti da Amazon stessa, quindi i prodotti godono di garanzia totale di 24 mesi per qualsiasi tipo di malfunzionamento o inconveniente.

Di seguito i link:

Le offerte del Black Friday di Sony sono iniziate proprio oggi, tanti giochi, bundle e console sono in super promozione, vi consigliamo di recuperare il nostro articolo a questo link dove vi elenchiamo tutte le migliori promozioni attive su Amazon.

