PS5 e DualSense: parlano il fondatore di Sucker Punch e il Director di Ghost of Tsushima

L'avventura che pone i giocatori nei panni di Jin Sakai è da poco disponibile su PlayStation 4, ma sono in molti a domandarsi quali siano i piani di Sucker Punch per la futura console di casa Sony.

Sull'argomento sono stati recentemente interrogati Brian Fleming e Jason Connell, rispettivamente co-fondatore di Sucker Punch e Art e Creative Director di Ghost of Tsushima. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Eurogamer.net, entrambi hanno condiviso alcune sintetiche considerazioni sull'hardware next-gen. Purtroppo, nessuno dei due ha voluto offrire troppi indizi sui piani di Sucker Punch per la nuova piattaforma, evidenziando come, in verità, il team sia stato davvero troppo impegnato nello sviluppo di Ghost of Tsushima per poter volgere il pensiero a PlayStation 5.



Connell ha tuttavia voluto ricordare come in passato sia stato tra i primi artisti a lavorare concretamente su PlayStation 4: un'esperienza che ricorda come entusiasmante e che non vede l'ora di replicare. Fleming, da parte sua, ha invece dimostrato particolare entusiasmo per il DualSense, nuovo controller di PS5, in particolare per la feature legata al feedback aptico. Lavorare sul rapporto tra controller, giocatore ed esperienza ludica, ha sottolineato, è infatti parte del DNA di Sucker Punch e le potenzialità offerte dal DualSense, nella sua visione, rappresenteranno letteralmente "una questione estremamente importante".



In attesa di apprendere quali sono i piani di Sucker Punch per PS5, ricordiamo che recentemente si è fatto strada in rete un video gameplay di Prophecy, progetto cancellato dal team, mentre rumor puntano su di un ritorno di InFamous du PS5.