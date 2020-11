PS5, guardate questo DualSense personalizzato in bianco e argento

Mancano ancora diversi giorni al lancio di PlayStation 5, ma la console e il suo controller DualSense sono già nelle mani dei giornalisti e dei content creator internazionali.

I primi video teardown del controller hanno mostrato quanto sia facilmente personalizzabile il DualSense PS5. La parte interna dell'impugnatura, realizzata in plastica nera, è infatti facilmente staccabile dalla scocca del controller, e pertanto può essere ridipinta senza grosse difficoltà. In attesa di scoprire cosa s'inventeranno i giocatori creativi, uno dei fortunati ad aver ricevuto PlayStation 5 in anticipo si è già dato da fare, riverniciando l'impugnatura interna di color argento. Il risultato è senza dubbio interessante, come potete vedere voi stessi nella fotografia allegata in calce.

Cosa ne pensate? Vi piace questo accostamento di colori, oppure avreste optato per altro? Vi ricordiamo che i due modelli di PlayStation 5, la base e la Digital Edition, saranno disponibili a partire dal prossimo 19 novembre. In queste ore Sony ha finalmente chiarito che nella confezione di PS5 ci sarà un cavo HDMI 2.1.