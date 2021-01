PS5 con DualSense personalizzati: azienda crea un Design Lab per controller

Mentre in rete prosegue il dibattito sulle PS5 custom a tema PS2 in vendita presso un'azienda americana, la compagnia statunitense ColorWare ha deciso di aprire un Design Lab per DualSense che offre all'utenza PS5 l'opportunità di acquistare dei controller con diversi livelli di personalizzazione estetica.

L'iniziativa portata avanti dai vertici dell'azienda di Winona (Minnesota) è piuttosto semplice e consiste nell'apertura di un negozio digitale che consente agli appassionati di acquistare delle versioni customizzate del controller DualSense di PS5 scegliendo la colorazione delle diverse componenti del pad.

In questo modo, la compagnia che nel 2017 ha lanciato un servizio per personalizzare Nintendo Switch offre ai giocatori PS5 (e PC, per chi desidera utilizzare il DualSense su Steam) la possibilità di acquistare il controller dei propri sogni, seguendo un sistema non troppo dissimile da quello che contraddistingue l'Xbox Design Lab gestito da Microsoft.

Le opzioni di customizzazione del DualSense offerte da ColorWare comprendono la modifica del colore e del materiale della scocca in plastica esterna, della scocca centrale, del trackpad e dei pulsanti, con l'ulteriore possibilità di effettuare l'incisione del nome o di una frase desiderata dal cliente. Il prezzo del controller parte da 109 dollari e cresce fino a superare i 150 dollari in base al numero di personalizzazioni scelte e alle spese di spedizione.