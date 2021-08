PS5 DualSense: in preordine su Amazon NBA 2K22 Jumpstart Bundle

Amazon a sorpresa apre i preordini di un nuovo bundle con incluso il nuovo DualSense per PlayStation 5 e diversi contenuti digitali bonus relativi a NBA 2k22, il tutto preordinabile a 69,99 euro con data di uscita prevista per il 9 ottobre.

Ci sorprende la data di uscita di questo bundle speciale per il controller di PlayStation 5, prevista per il 9 ottobre, in quanto include dei contenuti digitali di NBA 2K22 (3 pacchetti e 2.500 punti da riscattare nella modalità Myteam del gioco), mentre il gioco preordinabile a questo link, uscirà il 10 settembre.

Una scelta alquanto insolita, non escludiamo il fatto che Amazon corregga nei prossimi giorni la data di uscita di questo bundle speciale, allineandola con l'uscita del gioco di cui offre dei contenuti aggiuntivi.

Clicca qui per preordinare il DualSense NBA 2K22 Jumpstart Bundle

Oltre a questo speciale bundle, su Amazon il nuovo DualSense è acquistabile assieme al Pulse 3D Wireless Headset a 146,57 euro, oppure in bundle con Demon's Souls a 122,99 euro o con Spider-Man Miles Morales a 109,99 euro.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che, qualora foste interessati all'acquisto del solo DualSense, il modello di colore "Midnight Black" è in offerta proprio adesso a 58,99 euro a questo link, una volta aggiunto l'articolo al carrello, verrà applicato lo sconto aggiuntivo di 3 euro.