PS5: il DualSense è stato presentato di fretta per evitare leak

Secondo quanto emerso dal report pubblicato questa mattina su Bloomberg, l'emergenza Coronavirus ha costretto Sony a rivedere i suoi piani per la presentazione di PS5, ecco perchè il reveal del DualSense sarebbe avvenuto in modo piuttosto inusuale.

Come ricorderete, Sony ha svelato il DualSense tramite un post sul PlayStation Blog in un martedì sera di inizio aprile senza alcun preavviso in un orario decisamente inconsueto rispetto alle presentazioni solitamente fissate per il primo pomeriggio ora italiana. Secondo le fonti interpellate dagli autori dell'articolo di Bloomberg, Sony potrebbe non avere in programma una conferenza classica per mostrare design, prezzo e dettagli sul lancio di PlayStation 5, questo per cercare di ridurre al minimo i rischi di infezione.

Sony avrebbe svelato il controller in maniera piuttosto affrettata per evitare leak, il joypad era già stato mostrato ad alcuni partner e la compagnia temeva una fuga di notizie, cosa che non dovrebbe accadere con il design di PS5, ad oggi noto solamente a pochissime persone all'interno dell'azienda, fattore che dovrebbe portare a evitare annunci e reveal improvvisi.

Secondo il report la produzione di PS5 inizierà a giugno con l'obiettivo di distribuire circa 5/6 milioni di console entro il 31 marzo 2021, nessun commento ufficiale è giunto fino a questo momento.