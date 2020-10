PS5 e DualSense: le prime foto dal vivo della console next-gen Sony

E’ il caso di dirlo... ci siamo! Finalmente PlayStation 5 è arrivata in redazione e siamo in grado di proporvi un set fotografico della nuova console di casa Sony e dare la prima vera occhiata ravvicinata al futuro del gaming secondo il colosso giapponese.

Una volta aperta la confezione troveremo la console, il controller DualSense (del quale vi parleremo in maniera approfondita più avanti), la base di supporto, cavo di alimentazione, cavo HDMI e manualistica. Esteticamente il design di PlayStation 5 ha diviso la community sin dalla prima presentazione a giugno, nel set fotografico e nel video potete ammirare dal vivo il look e l’aspetto di PS5, come noto la base bianca domina sia sulla console che sul controller, con dettagli in colorazione Jet Black. E voi cosa ne pensate? In calce alla notizia potete dare una occhiata alle prime immagini dal vivo scattate nel nostro studio, in attesa del video unboxing.

Non possiamo ancora dirvi nulla sulle le funzionalità, la dashboard, la rumorosità/silenziosità, i consumi e come funziona la retrocompatibilità di PS5, sviscereremo in ogni caso con estrema attenzione questi (e altri) aspetti, pronti a raccontarvi la nostra esperienza con PlayStation 5 non appena scadrà l’embargo fissato da Sony per la stampa. E' inizio di una nuova generazione, un momento importante per l’industria ed emozionante per pubblico e addetti ai lavori, seguiteci, ci sono tante sorprese in arrivo nelle prossime settimane!