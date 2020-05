PS5: il DualSense privo di tasti è davvero mostruoso

Stanno facendo il giro del web delle particolari immagini di un grafico che si fa chiamare No Buttons su Twitter e che pubblica esclusivamente versioni modificate dei controller ai quali vengono rimossi tutti i tasti, stick analogici compresi. Tra le ultime creazioni dell'utente c'è anche l'inquietante DualSense, il pad di PS5, senza tasti.

L'immagine in questione è stata pubblicata solo nelle ultime ore sul profilo Twitter del grafico e gli ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio rispetto alle sue vecchie creazioni, che riguardano principalmente i controller di piattaforme meno recenti come il GameCube, la vecchia PSOne e il Super Nintendo. Tra le numerosissime foto presenti nel profilo, quella che però sta avendo più successo grazie al suo particolare aspetto è senza ombra di dubbio quella del DualSense, poiché a differenza della maggior parte degli altri controller presenza un maggior numero di dettagli e colorazioni diverse.

Prima di lasciarvi ad alcune delle più particolari foto presenti sul profilo di No Buttons, vi ricordiamo che secondo un recente rumor la tecnologia del DualSense di PS5 permetterà persino di percepire le gocce di pioggia. Al momento, infatti, conosciamo alcune delle caratteristiche del controller ma di fatto non abbiamo ancora avuto modo di osservare in maniera concreta le sue potenzialità.