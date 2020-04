PS5 e DualSense protagonisti di nuovi render 3D: il trailer di presentazione

Apprese finalmente quelle che saranno estetica e caratteristiche di DualSense, pad di PlayStation 5 che andrà a raccogliere l'eredità della linea DualShock, resta da scoprire quale sarà il desing della console next gen.

In attesa di nuovi dettagli ufficiali sia sulla nuova ammiraglia Sony sia sul controller bicromatico, non cessa di scatenarsi la fantasia dei creativi e degli addetti ai lavori. Dalle pagine del portale olandese Let's Go Digital, in particolare, arrivano nuovi Render 3D ispirati a PS5 e al DualSense. Realizzati dal designer italiano Giuseppe Spinelli, questi ultimi provano a immaginarne il possibile aspetto definitivo, ricreato in un trailer d'effetto che potete visionare direttamente in apertura a questa news. La fantasia dell'autore si scatena, tra controller che si presentano in un'interessante gamma di diversi cromatismi e una console che adotta linee futuristiche in linea con il proprio pad dedicato: cosa ve ne pare delle sue ipotetiche reinterpretazioni di PS5 e DualSense offerte da Spinelli?

Sul fronte del futuro controller di PlayStation 5, segnaliamo che potrebbero esserci in serbo alcune sorprese ancora non rivelate. Nel corso di una recente intervista, il team di Rime ha infatti lasciato intendere la possibile presenza di meccaniche di feedback biometrico e rilevazione dell'impronta digitale in DualSense.