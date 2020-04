PS5: il DualSense rafforzerà il legame con i personaggi, dicono i creatori di Until Dawn

I ragazzi di Supermassive Games, studio responsabile di Until Dawn e dei giochi della serie The Dark Pictures Anthology, sono rimasti molto colpiti dalle caratteristiche del DualSense di PS5, e non vedono l'ora di sfruttarle all'interno dei loro giochi.

Lo studio, dopotutto, ha sempre mostrato un grande interesse nei confronti delle nuove tecnologie: basti pensare alle sperimentazioni effettuate con il PlayStation Move nel primo prototipo di Until Dawn per PS3 (poi scartato), o il controllo vocale nel gioco in Realtà Virtuale The Inpatient.

In un'intervista concessa a GameReactor, il Managing Director Pete Samuels ha parlato delle potenzialità del nuovo controller DualSense, e ha confessato che internamente sono già state avviate delle discussioni in merito all'utilizzo che potrebbe essere fatto delle sue funzionalità. Gli sviluppatori stanno valutando in particolare i grilletti resistivi e il feedback aptico, che secondo loro sono potenzialmente in grado di aumentare il livello di attaccamento ai personaggi. "Per quanto riguarda le funzioni tattili - quanto più bravi saremo a trasferire al giocatore ciò che si aspettano dell'esperienza del personaggio, più forte sarà il legame che proveranno nei suoi confronti, credo. I controlli vocali che abbiamo utilizzato in passato erano per la VR, quindi per un gioco in prima persona, ed avevano molto senso perché c'eravate voi nel gioco - con una prospettiva in terza persona potrebbe avere meno senso. Ma stiamo già discutendo riguardo alle cose che potremmo fare, e sulle funzioni che potremmo integrare nei giochi ora che abbiamo visto l'annuncio del DualSense."



Supermassive Games sta ora completando i lavori su Little Hope, secondo episodio di The Dark Pictures Anthology. La pubblicazione è prevista nel corso dell'estate su PlayStation 4, Xbox One e PC.