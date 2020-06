PS5 e DualSense: sul retro del controller i simboli PlayStation!

Come ormai ampiamente noto, il DualShock 4 non lascerà spazio ad un DualShock 5 con l'avvento della next gen: al contrario, ad accompagnare la futura ammiraglia di casa Sony troveremo il nuovo DualSense.

Il controller di nuova generazione presenterà diverse nuove funzionalità, tra le quali spicca il feedback aptico, col quale Sony punta ad offrire una maggiore immersività per l'esperienza di gioco. Non a caso, nel corso dell'evento di presentazione della line-up di PlayStation 5 ha trovato spazio l'intrigante titolo di Ember Lab: Kena Bridge of Spirits sarà tra i primi giochi a sfruttare il feedback aptico. La feature permetterà infatti di simulare la tensione dell'arco spirituale imbracciato dalla protagonista.

Ad attirare l'attenzione del pubblico non sono tuttavia solamente le funzionalità del controller, ma anche la sua estetica. Al momento del reveal, la bicromia scelta da Sony ha infatti incuriosito l'utenza, che ha recentemente avuto modo di osservarla in congiunzione col design scelto per le due versioni di PlayStation 5: tradizionale e digital only. Ora, la community ha avvistato un simpatico dettaglio legato al DualSense. Come potete infatti verificare in calce a questa news, il sempre attento insider Shinobi602 ha evidenziato come osservando con attenzione il retro del DualSense si possano avvistare i simboli PlayStation comporne la trama!