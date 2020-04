PS5: DualSense e rilevatore di dati biometrici, Tequila Works commenta la feature

Nonostante non vi sia ancora stato alcun annuncio ufficiale da parte di Sony, circolano ormai da mesi le immagini dei brevetti che suggeriscono la possibile presenza di un rilevatore di dati biometrici sul DualSense, il controller di PS5. A commentare le possibili implicazioni di una simile caratteristica del pad è stato il CEO di Tequila Wors.

Raúl Rubio ha infatti provato ad immaginare quali potrebbero essere i risvolti in termini di gameplay se oltre al feedback aptico la nuova periferica permettesse anche di tenere sotto controllo i dati biometrici dell'utente:

"Tra le novità presentate per il controller di PlayStation 5 la più interessante è sicuramente quella legata al feedback aptico. Si tratta di una funzionalità che potrebbe avere anche un ruolo attivo oltre che passivo: cosa potrebbe accadere se potessimo accedere ai dati biometrici del giocatore e comprendere il suo stato d'animo? In pratica potremmo avere delle esperienze molto simili a quanto stiamo iniziando a vedere su Stadia."

Ovviamente ciò non conferma la presenza di un sensore di questo tipo sulla periferica targata Sony, ma un'affermazione del genere lascia sicuramente intuire che tra le caratteristiche di PS5 ancora segrete possa esserci anche questa feature del DualSense.

Il CEO della software house ha anche confermato che il tasto "Create", che sostituirà l'attuale Share, avrà un ruolo più significativo rispetto a quanto possiamo immaginare e non servirà alla sola condivisione di video e screenshot. Non sono però state fornite ulteriori informazioni in merito poiché lo sviluppatore è attualmente sotto NDA. In ogni caso possiamo provare ad immaginare quale potrebbe essere un'ulteriore funzione di questo tasto e non è da escludere che si possa utilizzare per permettere ad un amico di passare il gioco allo stato attuale e permettergli di continuare a giocare.