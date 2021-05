PS5, DualSense Rosso e Nero in preordine da GameStop: prezzi e data di lancio

A sorpresa, quest'oggi Sony ha annunciato due nuove colorazioni per il controller DualSense di PS5: Cosmic Red, ispirato alle vivaci e uniche sfumature di rosso tipiche del cosmo, e Midnight Black, caratterizzato da due tonalità di nero leggermente diverse con dettagli in grigio chiaro che rappresentano lo spazio quando lo osserviamo di notte.

Contestualmente all'annuncio, GameStopZing ha anche avviato i preordini per entrambe le varianti del controller, svelando quindi informazioni molto attese come il prezzo e la data di lancio. Il DualSense Cosmic Red può essere prenotato a 75,98 euro, mentre il DualSense Midnight Black è disponibile al preordine al prezzo di 70,98 euro.

Entrambe le varianti verranno immesse sul mercato il 18 giugno 2021, e GameStopZing garantisce la consegna in tempo per il lancio in caso di prenotazione sul sito ufficiale. Come il controller bianco e nero originale incluso in tutte le confezioni di PlayStation 5 e PS5 Digital Edition, anche i DualSense Cosmic Red e Midnight Black offrono funzioni come il feedback aptico e i grilletti adattivi, oltre al jack per cuffie da 3,5 mm, il supporto alla ricarica tramite USB-C, i sensori di movimento e il microfono integrato.