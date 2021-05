PS5 con DualSense rosso e nero: uno sguardo ravvicinato ai nuovi modelli

Dopo aver svelato i nuovi modelli del DualSense di PS5, Sony ha condiviso le prime immagini in alta definizione dei prossimi controller in colorazione rossa e nera che, dal mese di giugno, entreranno a far parte della linea di accessori di PlayStation 5.

Gli scatti pubblicati dall'azienda tecnologica giapponese, che si aggiungono a quelli promozionali già mostrati insieme al trailer di annuncio dei nuovi controller DualSense, vengono proposti su sfondo bianco e in diverse angolazioni per rendere ancora più chiare le differenze cromatiche con il modello "base" disponibile dal lancio di PlayStation 5.

Grazie a queste immagini possiamo così familiarizzare con i nuovi modelli Midnight Black e Cosmic Red del pad di PS5: il primo adotterà una doppia tonalità di neri e dettagli in grigio chiaro per rappresentare lo spazio, mentre il secondo proporrà un design nero e rosso.

Come sottolineato dagli stessi rappresentanti di SIE, entrambi i modelli non introdurranno funzionalità aggiuntive o modifiche al DualSense già disponibile, sia sul fronte dell'ergonomia che della meccanica interna. L'unica differenza rispetto al controller "base" di PS5 sarà rappresentata, appunto, dalla colorazione della scocca e dei pulsanti. In attesa di conoscere la data di lancio, il prezzo ufficiale e i punti vendita che aderiranno all'iniziativa, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei nuovi modelli di DualSense in arrivo a giugno.