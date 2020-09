PS5 e DualSense: Sony ha ancora un asso nella manica?

Sebbene Sony abbia a più riprese parlato del DualSense, ovvero del particolare controller di PlayStation 5 dotato di grilletti meccanici e di supporto al feedback aptico, potrebbero ancora esserci delle funzionalità che il colosso giapponese sta tenendo segrete.

Stando infatti ad un brevetto riguardante il DualSense di PS5 apparso solo di recente online, una delle feature che potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni consiste nella possibilità di passare in maniera incredibilmente veloce da un controller all'altro nelle situazioni d'emergenza (e non solo), come ad esempio quando la batteria sta per scaricarsi o è completamente esaurita. Su PlayStation 4 questo procedimento non è lentissimo ma impiega comunque una manciata di secondi, abbastanza per creare qualche problemino se ci si trova nel bel mezzo di una partita multiplayer online o in un titolo privo della possibilità di mettere in pausa come i soulslike.

In ogni caso non dovrebbe mancare molto al reveal completo della console next-gen Sony, dal momento che lo Showcase di PlayStation 5 si terrà il prossimo mercoledì 16 settembre alle ore 22:00 ed è probabile che in tale occasione non scopriremo solo data d'uscita e prezzo. A questo proposito, vi ricordiamo che potete seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye.