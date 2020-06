PS5 e DualSense, Sony deposita nuovo trademark: è lo slogan del controller?

Il reveal del design e degli accessori ufficiali di PS5 ha messo a tacere un ampio numero di indiscrezioni, ma non cessa la caccia della community ai brevetti depositati da Sony Interactive Entertainment.

In cerca di possibili indizi su dettagli ancora non svelati della next gen del colosso nipponico, la community prosegue infatti nella propria attività di monitoraggio delle attività dei vertici PlayStation. Tra i nuovi avvistamenti troviamo un trademark piuttosto interessante: quest'ultimo sembra infatti particolarmente adatto ad accompagnare l'arrivo sul mercato del nuovo controller DualSense.

Pronto a sostituire la tradizionale linea dei DualShock, il pad destinato ad accompagnare PlayStation 5 è stato concepito per offrire un'esperienza immersiva, grazie a feature quali il feedback aptico e i grilletti adattivi. Per queste ragioni, ha attratto interesse lo slogan depositato da SIE presso lo USPTO (United States Patent and Trademark Office): "Heighten your senses". Datato 18 giugno 2020, il trademark, traducibile in "Eleva i tuoi sensi" potrebbe facilmente rappresentare l'espressione scelta per promuovere il DualSense.



In attesa di saperne eventualmente di più, ricordiamo che diversi team al lavoro su PS5 hanno già confermato che i propri titoli sfrutteranno le feature del controller. Tra questi troviamo Ember Lab, che ha già ufficializzato il fatto che Kena: Bridge of Spirits sfrutterà le feature del DualSense.