PS5 e DualSense di Spider-Man 2: preordini aperti anche in Italia con prezzi ufficiali

Sono ufficialmente aperti i preordini di PlayStation 5 Limited Edition x Marvel's Spider-Man 2 e degli accessori come il controller DualSense e personalizzato e le cover per PS5 e PS5 Digital. Ecco i prezzi della console, del controller ed i link per effettuare il preordine in Italia.

PlayStation 5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition

Questo ricco bundle venduto al prezzo di 659.99 euro include una console PlayStation 5 con cover personalizzate, un DualSense con grafica esclusiva Spider-Man 2 e un codice per scaricare il nuovo gioco di Insomniac Games con inclusi i bonus preordine di Marvel's Spider-Man 2: costume aracno-cavaliere per Peter in tre diversi colori, costume Shadow Spider per Miles Morales (tre colori), gadget Ragnatela traente con sblocco anticipato e 3 punti abilità extra. Disponibile da oggi su PlayStation Direct e altri rivenditori autorizzati (lista completa in arrivo nelle prossime ore)

DualSense e cover Marvel's Spider-Man 2

Quando esce la PS5 di Spider-Man 2?

Se avete già la console potete acquistare separatamente il controller DualSense di Marvel's Spider-Man 2 al prezzo di 79.99 euro (su Amazon.it)., queste ultime non sono al momento disponibili su Amazon.La console e gli accessorimentre Marvel's Spider-Man 2 esce il 20 ottobre, il voucher incluso non da diritto ad alcun accesso anticipato al gioco.

