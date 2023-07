PS5 e DualSense di Spider-Man 2: quando escono e quando aprono i preordini in Italia?

Al Comic-Con di San Diego, Sony ha annunciato PlayStation 5 Limited Edition Marvel's Spider-Man 2, una versione speciale della console realizzata per festeggiare il lancio del nuovo gioco di Insomniac Games. Scopriamo quando esce e quando aprono i preordini.

Iniziamo dicendo che il pacchetto PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition Bundle include una console PlayStation 5 personalizzata in edizione limitata, controller DualSense in edizione limitata e un codice per scaricar Marvel’s Spider-Man 2 Standard Edition. Se avete già la console potete acquistare solamente le coperture il controller DualSense, i preordini di tutti questi prodotti aprono il 28 luglio su PlayStation Direct (anche in Italia) e presso rivenditori selezionati, al momento non ci sono invece informazioni sui prezzi di PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition, del DualSense di Spider-Man 2 e delle coperture, ne sapremo di più al momento dell'apertura dei preordini.

La console, il DualSense e le cover sono in vendita dal primo settembre, dunque con largo anticipo rispetto al debutto del gioco fissato per il 20 ottobre 2023. Il voucher incluso nella confezione permette di riscattare una copia digitale di Marvel's Spider-Man 2 dal giorno del lancio.

Sony sottolinea come la copia digitale del gioco includa anche i bonus preordini di Marvel's Spider-Man 2: costume aracno-cavaliere per Peter con 3 colorazioni diverse, costume Shadow Spider per Miles con con 3 colorazioni diverse, un gadget Ragnatela traente con sblocco anticipato e 3 punti abilità.