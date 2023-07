PS5: il DualSense di Spider-Man 2 è in vendita anche da solo senza la console?

Sony ha annunciato al Comic-Con la PS5 Limited Edition di Marvel's Spider-Man 2 con DualSense abbinato, sono in molti però a chiedersi se il controller sarà disponibile anche separatamente dalla console o se verrà venduto solo come parte del bundle.

In realtà potete stare tranquilli perché il DualSense di Marvel's Spider-Man 2 potrà essere acquistato singolarmente (così come le cover PS5) dal primo settembre ad un prezzo non ancora annunciato, preordini aperti dal 28 luglio su PlayStation Direct e altri rivenditori partner.

Sony e Insomniac Games descrivono il DualSense di Spider-Man con queste parole: "sul controller DualSense è possibile vedere una vasta porzione occupata dal design del simbionte. Il design è stato ispirato dal simbionte che si sta impossessando della console e del controller, ma si può ancora vedere un po’ di rosso sotto i viticci. Questo rappresenta i vari modi in cui i giocatori sperimenteranno la presa di controllo del simbionte. È un continuo spingere e tirare per il dominio, che sia interno o esterno, e il risultato non è certo."

Un design dunque che segue una filosofia ben precisa, basata sul concept del simbionte di Marvel's Spider-Man 2. Il controller viene incluso anche nel bundle PS5 di Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition in vendita dal primo settembre 2023, questo pacchetto include la console, una cover, il DualSense e una copia digital del gioco.