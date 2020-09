PS5 e DualSense: spunta un brevetto per il passaggio rapido ad un altro controller

La comunicazione del reparto marketing di casa Sony è stata cristallina: uno dei fiori all'occhiello di PlayStation 5 sarà il nuovo controller, il DualSense, che offrirà tecnologia all'avanguardia come il feedback aptico e i grilletti adattivi, oltre ad essere equipaggiato con un microfono, un jack per le cuffie e il tasto Create.

E se ci fosse dell'altro? I nostri colleghi di Respawn First hanno scovato in rete un brevetto di Sony che punta a velocizzare il passaggio ad un secondo controller in caso di batteria scarica. Stando a ciò che è possibile leggere nel documento, quando la carica del primo controller sta per esaurirsi appaiono a schermo un avvertimento e un'opzione per il cambio rapido: se quest'ultima viene selezionata, il giocatore potrà immediatamente impugnare i secondo controller e continuare senza alcuna interruzione.

Le immagini del brevetto, come potete vedere in calce a questa notizia, mostrano un DualShock 4, e non c'è alcuna certezza che questa tecnologia sia stata implementata per il DualSense, dal momento che Sony non l'ha ancora annunciata. Ad oggi non è nota neppure la capienza della nuova batteria: un'indiscrezione parlava di ben 1560 mA, una capacità superiore a quella inclusa nel controller di PlayStation 4, ma l'informazione è ancora tutta da confermare.