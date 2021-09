PS5: il DualSense in stile DualShock della PS1 non è ufficiale ma è davvero bello

In questi mesi vi abbiamo presentato numerose versioni custom del controller di PlayStation 5 (e anche il DualSense personalizzato Everyeye.it) ma la rappresentazione di TheNextPablo sta facendo il giro dei social in queste ore e non potevamo non proporvela su queste pagine.

Come si intuisce chiaramente dalla foto (un mockup, non esiste una versione fisica del controller) si tratta di un tributo al DualShock di prima generazione uscito nel 1997 in Giappone e l'anno successivo in Europa e Nord America, andando rapidamente a sostituire il controller classico della prima PlayStation, privo di leve analogiche e dei motorini per la vibrazione.

Ora che il DualShock non esiste più (la linea è stata sostituita dal nuovo DualSense, ad eccezione dei controller già in vendita per PS4) TheNextPablo presenta un tributo nostalgico giocando sulle tonalità del grigio e sui celebri colori dei tasti PlayStaion: verde, azzurro, rosa e rosso. Anche i dorsali sono stati ridisegnati per essere più simili a quelli del primo DualShock, così come il pulsante PlayStation centrale. Resta presente l'illuminazione azzurra (sebbene fosse ovviamente assente nel modello originale) ma nel complesso si tratta di un particolare certamente piacevole alla vista.

Cosa ne pensate di questo mockup? Comprereste un DualSense in stile DualShock della PS1? Al momento le uniche varianti ufficiali del DualSense sono le colorazioni Midnight Black e Cosmic Red uscite lo scorso mese di giugno ma la speranza è che Sony possa lanciare altri modelli in futuro.