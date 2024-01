PS5: il DualSense ha tante funzione segrete, eccone cinque che dovete conoscere

Vi abbiamo già parlato del tasto segreto del DualSense di PlayStation 5, ma il controller della console di ultima generazione Sony ha anche altre funzionalità nascoste che molti giocatori non conoscono, sebbene risultino tutte assai utili. Scopriamole tutte.

Funzioni nascoste del tasto Share

A meno che non abbiate modificato le impostazioni relative all'utilizzo del tasto Share del DualSense di PS5, la sua pressione fa sì che appaia a schermo un menu attraverso il quale catturare screenshot oppure salvare clip di varie durate nella memoria interna o esterna (se presente). Esiste però anche la possibilità di registrare brevi video o catturare la schermata in maniera più rapida, senza passare per il menu. Tenere premuto per pochi istanti il tasto Share fa sì che uno screenshot venga automaticamente salvato in galleria. Se invece si preme rapidamente per due volte il tasto Share, il sistema salva una clip con gli ultimi 29 secondi di gioco.

Luminosità del LED

Non tutti apprezzano il LED frontale che circonda il touchpad del DualSense di PlayStation 5, poiché alcuni ritengono che possa distrarli durante le sessioni di gioco e altri considerano questa feature un malus per la durata della batteria. Sebbene non sia possibile spegnere del tutto il LED, esiste un'opzione per ridurne in maniera più o meno marcata la luminosità, così che possa essere meno visibile e consumare meno energia. Per modificare questa impostazione occorre innanzitutto premere tasto PlayStation per far apparire il Centro di Controllo, quindi spostare il cursore sull’icona a forma di controller, premere X e selezionare il DualSense connesso. A questo punto, scegliere l’opzione Impostazioni Controller e, nella schermata che si è appena aperta, modificare la voce Luminosità delle spie del controller: si può decidere tra Tenue, Media e Intensa (quella predefinita). Confermate l'opzione che preferite e la luce verrà immediatamente modificata.

Il secondo microfono

Vi siete mai chiesti a cosa serve il foro presente sul retro del DualSense di PlayStation 5, quello in basso al centro? Per chi non lo sapesse, si tratta di un secondo microfono: il controller presenta infatti un microfono frontale, posto sotto al tasto illuminato che serve proprio a disabilitarlo, ed uno sulla parte posteriore. Il motivo per cui gli ingegneri di Sony hanno optato per questa soluzione è molto semplice, poiché la presenza del doppio microfono consente di limitare i rumori di sottofondo e rende l'audio in entrata più pulito. Tale sistema viene utilizzato spesso e volentieri anche sugli smartphone.

Utilizzo con altri dispositivi

Proprio come il controller di Xbox Series X|S, quello di PlayStation 5 può essere utilizzato anche con altri dispositivi e, ad esempio, è possibile collegarlo al PC, ai Mac o agli smartphone Android/iOS. Se il collegamento via cavo USB-C è semplice ed immediato, vi è anche l'opportunità di associare il DualSense ad altre piattaforme tramite il Bluetooth (purché sia supportato). A tal proposito, è sufficiente premere contemporaneamente il tasto Share e quello PlayStation per far sì che il controller inizi ad essere visibile agli altri dispositivi per l'associazione.

Usi alternativi del tasto PlayStation

Anche il tasto con la forma del logo PlayStation al centro del DualSense ha delle funzionalità secondarie che vengono spesso ignorate dai possessori di PS5. Molti tendono ad utilizzare il tasto PlayStation nel modo tradizionale, ossia premendolo una sola volta per aprire il Centro di Controllo. Esistono però altri due modi per usare questo tasto. Il primo consiste nel tenere premuto PlayStation: in questo modo, verrete riportati immediatamente alla schermata home di PS5. La seconda funzione si attiva premendo il tasto PlayStation per due volte rapidamente, così da far apparire sul lato sinistro dello schermo il menu Scopri: si tratta di un menu attraverso il quale accedere ad una serie di tutorial e scorciatoie per le varie funzionalità della console Sony.

