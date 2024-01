PS5: il DualSense ha un tasto segreto nascosto che sicuramente non conoscete

Sebbene utilizziate il DualSense di PlayStation 5 per giocare tutti i giorni, è molto probabile che non abbiate mai notato un particolare del controller di ultima generazione.

La periferica in dotazione ad ogni PlayStation 5, a prescindere dal modello, dispone infatti di un tasto nascosto. No, non si tratta di un tasto aggiuntivo che può essere programmato per eseguire azioni nei giochi, poiché la sua funzione è molto specifica. Stiamo parlando del tasto reset, che oltre ad essere poco visibile (soprattutto se il vostro controller è di un colore scuro) è anche difficile da utilizzare. Il tasto reset del DualSense di PlayStation 5 è sulla parte posteriore del controller, proprio accanto al logo Sony. A destra del logo dell'azienda nipponica, infatti, potete notare un piccolo foro, il quale non va confuso con quello presente poco più sotto che corrisponde al secondo microfono integrato.

Come potete notare, è impossibile premere il tasto reset del DualSense in maniera tradizionale e l'unico modo per farlo è tramite l'ausilio di uno spillo simile a quello utilizzato per estrarre il vano sim degli smartphone. A differenza di quanto si potrebbe pensare, la singola pressione non è sufficiente a metterlo in funzione: per eseguire il reset del controller occorre tenere premuto il tasto per cinque secondi.

