PS5 e DualSense a tema Dragon Ball: ecco la creazione di un abile fan

In attesa che Sony proponga delle cover alternative per la sua PlayStation 5, a personalizzare la console di nuova generazione ci stanno pensando i giocatori, i quali si stanno dedicando alla creazione di faceplate colorati o dedicati a giochi e brand di successo. L'ultima di queste creazioni arriva dalla Spagna ed è dedicata a Dragon Ball.

La PlayStation 5 personalizzata dell'utente Twitter manuelpecoso presenta un numero di modifiche più elevato rispetto a quanto siamo stati abituati a vedere negli ultimi giorni: oltre ad aver colorato di rosso la parte centrale della console (quella nera tra le due scocche, per intenderci), l'utente ha applicato alle scocche laterali due diversi disegni piuttosto popolari sul web in nero e rosso, lasciando però il bianco sullo sfondo. Da un lato vediamo Goku in versione bambino e dall'altro Goku Super Sayian. Proprio l'immagine con il celebre personaggio trasformato può essere ritrovata anche sul DualSense di PlayStation 5, anch'esso personalizzato e con il volto di Goku posizionato proprio in corrispondenza del touchpad.

Insomma, questa non è altro che l'ennesima dimostrazione di quanto la console Sony si presti a questo genere di iniziative e non vediamo l'ora che lo stesso colosso giapponese decida di mettere in vendita personalizzazioni di questo tipo.

Prima di lasciarvi alle immagini dell'utente Twitter, vi ricordiamo che Dbrand produrrà cover colorate per PlayStation 5.