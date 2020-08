PS5: un altro DualSense a tema Spider-Man Miles Morales realizzato da un fan

In attesa che Sony sveli maggiori dettagli su data d'uscita e prezzo della sua PlayStation 5, ad intrattenere i fan sono gli artisti che realizzano delle splendide immagini, le quali mostrano le possibili edizioni limitate di console e controller.

L'ultima di queste, creata dal designer Vinícius de Jesus, mostra un bellissimo controller DualSense ispirato a Marvel's Spider-Man Miles Morales. Il pad in questione sostituisce i dettagli bianchi della versione standard con un rosso acceso, che troviamo anche sugli stick e sul tasto PS centrale. Molto bello è anche il simbolo del ragno, sempre di colore rosso, presente sul touchpad. L'artista che ha realizzato l'immagine ha anche pensato alla possibile confezione dell'oggetto, che potrebbe in futuro essere ripresa da Sony per vendere dei particolari bundle contenenti non solo un controller in edizione limitata ma anche delle scocche laterali da sostituire a quelle bianche montate di default su tutte le PlayStation 5.

Vi ricordiamo che il recente aggiornamento delle playlist sul canale YouTube ufficiale sta spingendo molti a credere che un nuovo State of Play su PS5 sia ormai imminente. Pare inoltre che Sony voglia accelerare la produzione di esclusive su PS5 e pubblicare più giochi su PC.