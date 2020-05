PS5: il DualSense sembra un Transformer in questo incredibile concept

Da grande appassionato di videogiochi, l'utente di Instagram Iskander "Bad.Not.Bad" Utebayev ha voluto ingannare l'attesa per l'avvento della nextgen realizzato un concept fan made del DualSense che ipotizza una versione customizzata del controller di PS5.

Il progetto amatoriale di Utebayev immagina la dashboard di PlayStation 5 e una versione "premium" del DualSense comprensiva di touchscreen e di moduli trasformabili per visualizzano delle icone da ulteriori schermi "a scomparsa" nascosti nella scocca del pad.

Lo stesso Bad.Not.Bad si è anche premurato di integrare alla perfezione i comandi presenti nell'interfaccia virtuale del touchscreen del DualSense di PS5 alle funzionalità accessibili dalla dashboard di PS5, come la selezione dei videogiochi installati e la fruzione delle schede su Trofei, Lista Amici e servizi legati al PSN. Nel concept trovano persino spazio delle funzioni ingame per titoli come Fortnite e dei richiami a giochi come Ori and the Will of the Wisps, Marvel's Spider-Man o Cyberpunk 2077.

Il video che mostra questo incredibile concept è divenuto virale e, nel giro di tre giorni, ha già raggiunto l'incredibile cifra di 1,6 milioni di visualizzazioni su Instagram, generando un'infinità di messaggi e post sui social e sui forum di settore. Dategli un'occhiata e diteci che cosa ne pensate, se lo ritenete troppo futuristico o se, al contrario, vi piacerebbe assistere al futuro lancio di un "DualSense Elite" per PS5 con funzionalità simili a quelle del concept di Utebayev.