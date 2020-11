PS5: il DualSense può essere utilizzato su PS3 e Switch, ma non funziona su PS4

Sebbene manchi ancora qualche giorno al debutto di PlayStation 5 nei negozi, sono in molti i giornalisti e gli influencer che hanno messo le mani su un DualSensei giornalisti e gli influencer che hanno messo le mani su un DualSense e hanno potuto utilizzarlo per effettuare numerosi test sul funzionamento e sulla compatibilità con vari dispositivi.

A quanto pare il DualSense funziona perfettamente con qualsiasi PlayStation 3, la vecchia console Sony che riconosce il controller di PS5 come una generica periferica bluetooth e permette di utilizzarlo senza particolari problemi. Anche Nintendo Switch consente di giocare con un DualSense, ma in questo caso occorre uno degli ormai comuni adattatori grazie ai quali si possono collegare numerose periferiche come DualShock, pad di Xbox One e tanti altri controller. Paradossalmente, invece, non vi è alcun modo per utilizzare il nuovo pad della console Sony su una PlayStation 4: chi ha effettuato i test è infatti riuscito a far riconoscere la periferica alla console, che però si limita a ricaricare il pad quando connesso con un cavo USB di tipo C ma non ne riconosce alcun input. Sembra però che esista un modo per aggirare il problema, sebbene non sia il più semplice. Alcuni utenti hanno infatti trasmesso la propria partita su un PC tramite l'apposita applicazione ufficiale Remote Play e hanno quindi utilizzato il DualSense, dal momento che il controller può essere utilizzato senza problemi su PC.

Non è chiaro se in futuro Sony consentirà ai propri utenti di giocare con un DualSense su PS4 (magari tramite un aggiornamento del firmware), ma al momento non esiste alcun modo per utilizzarlo in maniera diretta. In attesa di scoprire eventuali novità in tal senso, vi rimandiamo al tfilmato con protagonisti tutti i giochi PS5 con supporto al DualSense.