PS5: il DualSense sarà disponibile anche in colorazione nera? - Aggiornata

Che il DualSense di PS5 si prestasse particolarmente bene alla personalizzazione, lo avevamo già capito quando è stato presentato ufficialmente qualche mese fa. E se Sony stesse già pensando alla commercializzazione di differenti varianti del controller next-gen?

La compagnia giapponese ha scelto di darci appuntamento alla presentazione dei giochi di PlayStation 5 - fissata alle ore 22:00 di giovedì 4 giugno - con un trailer che sembra lasciare intravedere un DualSense completamente di colore nero. Il controller che ci è stato presentato lo scorso aprile, come sicuramente ricorderete, era invece bicolore: sopra bianco, sotto nero.

Resta ora da capire quale sarà la versione del DualSense che verrà commercializzata assieme a PlayStation 5. Quasi sicuramente dipenderà dai colori primari della console, ma dal momento che non conosciamo ancora il suo aspetto non possiamo far altro che continuare a pazientare nell'attesa che venga svelata. Il reveal sicuramente non avverrà il 4 giugno: Sony ha chiaramente specificato che l'evento " The Future of Gaming" sarà dedicato in maniera specifica ai giochi.

Aggiornamento: sembra che la colorazione nera che s'intravede nel trailer sia data un gioco di luci e ombre, e che in realtà il DualSense mostrato sia quello bicolore che avevamo già avuto modo di vedere nelle immagini ufficiali. Il filmato ha tratto in inganno numerose persone e testate, restiamo in attesa di una comunicazione chiarificatrice da parte di Sony.