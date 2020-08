PS5: il DualSense verrà aggiornato via software, nuove immagini degli accessori

Nella notte Sony ha aggiornato il sito ufficiale di PlayStation 5 pubblicando non solo una serie di video a 360 gradi per il DualSense, le cuffie e gli altri accessori, ma anche nuove immagini delle periferiche e una nota che ha stuzzicato la curiosità di molti.

In calce alla notizia trovate le immagini che mostrano nuovi dettagli del DualSense, della basetta di ricarica, delle cuffie wireless 3D, della nuova camera (con clip per aggancio al televisore) e del telecomando, questi i primi accessori ufficiali PS5 disponibili in autunno al lancio della console.

Tramite le note a fondo pagina sul sito PlayStation scopriamo poi che il controller DualSense verrà aggiornato tramite software: "Aggiornare sempre il software del sistema PS5 e il software del controller wireless all'ultima versione disponibile."

Non è chiaro quali funzionalità saranno aggiunte tramite aggiornamento, in ogni caso si tratta di una novità assoluta per il mondo PlayStation, fino ad oggi infatti Sony ha sempre pubblicato unicamente aggiornamenti firmware per le console non supportando però l'update diretto del controller.

A inizio settimana Sony ha anche aggiornato il pubblico sulla compatibilità degli accessori PS4 con PlayStation 5, scopriamo così che il DualShock 4 funzionerà solamente con i giochi dell'attuale generazione mentre non verrà supportato dai giochi next-gen per PS5.