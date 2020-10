PS5 e DualSense, video e foto dal vivo dalle presentazioni degli youtuber giapponesi

Come largamente anticipato, stamane sono andate in onda le presentazioni degli youtuber giapponesi che nei giorni scorsi hanno avuto la possibilità di provare con mano PlayStation 5.

In questo modo, oltre a vedere in azione giochi di prossima generazione come Godfall, Astro's Playroom, Balan Wonderworld e Devil May Cry 5 Special Edition, abbiamo anche avuto l'opportunità di vedere dal vivo la console stessa e il suo controller, il DualSense. Nel filmato allegato in cima a questa notizia potete osservare una PlayStation 5 in versione standard, ossia munita di lettore dei dischi blu-ray, piazzata in verticale, quella che sembra essere la posizione più adatta alla sua fisionomia. Con i suoi 39 cm x 26 cm x 10,4 cm, PS5 è la console più grande di sempre. Il secondo video, allegato in calce, ci mostra invece il DualSense a distanza ravvicinata, oltre che un riepilogo delle sue funzionalità distintive, i Grilletti Adattivi e il Feedback Aptico, che verranno ampiamente sfruttati in giochi come Astro's Playroom, preinstallato in ogni PS5.

Durante le presentazioni, la testata giapponese 4Gamer ha inoltre pubblicato un lunga serie di fotografie che ritraggono PlayStation 5 e il DualSense da ogni angolazione e posizione, e soprattutto ad altissima risoluzione. Potete vederle dirigendovi a questo indirizzo.