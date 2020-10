PS5 e DualSense: un video mostra in azione le resistenze dei trigger adattivi

Con una clip che sta facendo velocemente il giro dei social, il giornalista Erik Fossum ha mostrato in azione il singolare effetto prodotto dalle resistenze dei trigger adattivi del DualSense, il controller nextgen di PS5.

Con l'arrivo in redazione di PS5, il giornalista del sito norvegese PressFire.no ha così approfittato dell'occasione per mettere in evidenza questa caratteristica hardware del DualSense che, nelle intenzioni di Sony, si rifletterà in un'esperienza di gioco ancora più immersiva.

Nel breve filmato condiviso da Fossum si può infatti osservare la resistenza applicata dai grilletti dorsali del controller di PlayStation 5 nelle situazioni di gameplay che richiedono questo "stratagemma". Attraverso la variazione della resistenza alla pressione, gli sviluppatori possono emulare gli effetti più disparati: negli sparatutto, ad esempio, è possibile attivare questa funzione per simulare un'arma che si inceppa, mentre nei giochi di guida si può sfruttare questa caratteristica per trasmettere la vibrazione avvertita nella guida fuoristrada o il malfunzionamento di una componente meccanica.

Le possibili implementazioni dei trigger adattivi del controller di PS5 sono davvero infinite, come testimoniato dal trionfo del DualSense in Astro's Playroom, il platform nextgen installato in tutte le PS5 che arriveranno sul mercato europeo il 19 novembre.