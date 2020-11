PS5 DualSense: YouTuber si esprime sulla durata della batteria con Astro's Playroom

Quanto dura la batteria del DualSense? Difficile dirlo al momento, Sony dal canto suo ha assicurato che l'autonomia sarà almeno in linea con quella del DualShock 4 e le redazioni internazionali stanno effettuando proprio in questo momento vari test, in attesa che scadano gli embarghi fissati da Sony per la recensione della console e del controller.

Lo YouTuber greco Sakis Karpas ha espresso una primissima impressione preliminare su Twitter lodando il controller e affermando come questo sia veramente un "Game Changer", un punto di svolta nell'esperienza next-gen garantita da PS5. Tuttavia "l'autonomia mi ha un pochino deluso", queste le parole di Sakis, che poi chiarisce di aver provato il joypad solamente con Astro's Playroom, titolo che sfrutta al massimo tutte le funzionalità del DualSense e dunque probabilmente più propenso di altri a mettere a dura prova la capacità della batteria.

In ogni caso è veramente troppo presto per sbilanciarsi e la sola prova con Astro's Playroom certamente non è indicativa, oltretutto lo YouTuber non ha potuto dire altro per non violare gli embarghi imposti dal publisher, ne sapremo di più non appena sarà possibile pubblicare le recensioni di PlayStation 5, in attesa che la console raggiunga gli scaffali dei negozi europei il prossimo 19 novembre.