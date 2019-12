PS5 e DualShock 5 con funzioni aggiuntive e nuovi tasti: ne parliamo in un video dedicato!

Mentre la pubblicazione di un nuovo video festeggia i 25 anni di PlayStation, si avvicina il momento del reveal ufficiale della console Sony di prossima generazione.

Tra poche ore avrà infatti inizio il 2020, anno che vedrà l'approdo di PlayStation 5 sul mercato. L'atteso reveal della console è ancora privo di una data ufficiale, ma questo non sembra ridurre la curiosità della community videoludica nei confronti della next-gen. Recentemente, in particolare, l'avvistamento di nuovi brevetti depositati dal colosso nipponico ha rilanciato le riflessioni legate alle possibili funzionalità e caratteristiche del futuro Dualshock 5, che potrebbe vantare l'introduzione di tasti aggiuntivi rispetto all'attuale Dualshock 4. In attesa di notizie ufficiali che possano confermare o smentire tali supposizioni, la redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato con cui fare il punto della situazione. Potete dunque trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una buona visione!

Le speculazioni, tuttavia, non si sono limitate a coinvolgere il pad di PlayStation 5: un incessante flusso di rumor e voci di corridoio vede infatti protagonista la console. Recentemente, ad esempio, un insider ha predetto che il reveal del Dualshock 5 e l'apertura dei preordini di PS5 sono entrambi attesi per i primi mesi del 2020: per scoprire la verità, non ci resta che attendere!