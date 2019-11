PS5 e DualShock 5: nuove immagini leak per Dev Kit e controller della console next-gen

Non rallenta il flusso di rumor e indiscrezioni che coinvolgono la futura console next-gen di casa Sony, in arrivo ufficialmente sul mercato videoludico nel corso degli ultimi mesi del 2020.

Hanno infatti trovato diffusione in rete nuove presunte immagini leak, che hanno immediatamente attirato l'attenzione della community videoludica attiva sul forum di ResetEra. Gli scatti sono in particolare dedicati a quello che potrebbe essere il possibile aspetto del chiacchierato Dev Kit di PlayStation 5. Visionabili direttamente in calce a questa news, le istantanee immortalano un design che non sembra distanziarsi eccessivamente da quello trapelato tramite ulteriori indiscrezioni diffusesi a più riprese nel corso degli ultimi mesi.

Ulteriore elemento interessante, le immagini sembrano poter offrire un'anticipazione sul possibile design del Dualshock 5 o di un suo prototipo. Il nuovo controller ideato da Sony per la propria nuova console ammiraglia è stato recentemente protagonista di diversi altri rumor, anche in seguito all'avvistamento di un brevetto depositato da Sony, apparentemente dedicato proprio ad un nuovo controller console.



Come di consueto, sottolineiamo che non ci troviamo di fronte ad informazioni ufficiali, ma a semplici presunte indiscrezioni, che, in quanto tali, vanno interpretate con le dovute precauzioni. Restando in tema di rumor, segnaliamo che voci di corridoio hanno coinvolto anche prezzo e caratteristiche del SSD di PS5.