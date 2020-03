PS5 e DualShock 5: nuovo brevetto per controller Sony, supporterà il Braille?

In attesa di poter apprendere data e occasione durante le quali Sony alzerà definitivamente il sipario su PlayStation 5, prosegue l'analisi di molteplici brevetti da parte della community videoludica.

Nello specifico, i sempre attenti utenti di ResetEra hanno avviato un'interessante discussione legata ad un nuovo documento contenente dettagli su di un gaming controller. Come già confermato da Sony, il Dualshock 5 supporterà il feedback aptico, tecnologia volta a trasmettere specifiche sensazioni tramite meccanismi di vibrazione particolarmente precisi. Il brevetto recentemente avvistato, tuttavia, sembra andare oltre, suggerendo la possibile presenza di un'interessante funzionalità.

All'interno del documento si fa infatti riferimento alla possibilità di collegare il controller ad un ulteriore dispositivo portatile, in grado di offrire un feedback al tatto. Quest'ultimo dovrebbe ospitare un'interfaccia in grado di ricevere informazioni in forma di testo, diverse componenti touch e un processore in grado di correlare informazioni testuali e reazioni tattili generate dagli elementi touch del device. Tale associazione dovrebbe rendere possibile inviare input e ricevere feedback in forma di linguaggio Braille. Una feature elaborata, ma dalle potenzialità assolutamente interessanti.



Che qualcosa di simile possa essere già implementato con il Dualshock 5? In attesa di scoprirlo, non resta che attendere, sperando che presto i presunti leak su PlayStation 5 lascino spazio a informazioni ufficiali.