PS5: un dubbio rumor cita la nuova data dell'evento sui giochi nextgen

Dalle pagine del controverso forum di 4Chan rimbalza in rete un rumor quantomai improbabile sull'imminente annuncio, da parte di Sony, della nuova data dell'evento sui giochi PS5 rinviato di recente.

A far circolare online queste indiscrezioni è un utente anonimo di 4Chan che spiega che "sembra che la nuova data scelta da Sony per presentare ufficialmente la console e i suoi primi giochi sia venerdì 12 giugno. 2020. Alcuni giornali stanno ricevendo nuove informazioni aggiornate sulla nuova data dell'evento proprio in queste ore. Ho ottenuto queste anticipazioni da una fonte a stretto contatto con il dipartimento marketing Sony Playstation".

Nonostante la relativa sicurezza ostentata dall'utente che ha diffuso questo ipotetico leak, i motivi per ci portano a dubitare della sua effettiva veridicità sono davvero tanti a cominciare proprio dalla data indicata: il venerdì, infatti, non viene quasi mai scelto dai principali attori dell'industria videoludica per organizzare questo genere di eventi di portata internazionale.

Vale poi la pena sottolineare che, sempre per il 12 giugno, è prevista la scadenza dell'embargo per la pubblicazione delle recensioni di The Last of Us Parte 2, di conseguenza un eventuale show digitale improntato sui giochi PS5 previsto per il medesimo giorno sarebbe poco plausibile (e, per certi versi, persino controproducente per Sony). E questo, senza citare l'attuale imprevedibilità della situazione legata alle proteste negli USA per l'omicidio di George Floyd, e quindi l'impossibilità per Sony (come pure degli altri protagonisti dell'industria dell'intrattenimento digitale) di riprogrammare con un margine temporale così ampio la propria strategia comunicativa.