PS5: ecco le due caratteristiche che il director di FF XIV preferisce della console Sony

Naoki Yoshida, il director noto per aver cambiato volto a Final Fantasy XIV ed averlo portato ad un clamoroso successo dopo l'iniziale flop dell'MMO di Square-Enix, ha parlato delle due caratteristiche di PlayStation 5 che più preferisce tra quelle offerte dalla console next-gen targata Sony.

Oltre ad aver accolto il ruolo di produttore di Final Fantasy XVI, Yoshida continua a concentrarsi nel ruolo di direttore di Final Fantasy XIV, specialmente con la nuova espansione Endwalker in dirittura d'arrivo durante l'autunno di quest'anno ed il lancio della Open Beta prevista il 13 aprile.

Tornando a parlare delle novità del suo MMO, Yoshida ha approfittato dell'occasione per esprimere la propria entusiastica opinione di PlayStation 5, console sulla quale Final Fantasy XIV verrà ottimizzato accogliendo nuove migliorie tecniche.

"In realtà, come sviluppatore di MMO, le due grandi cose che davvero attraggono di questo hardware sono prima di tutto la capacità della memoria, enormemente aumentata, e ci sono anche i tempi di caricamento molto più veloci. Penso che siano cose che i giocatori stessi possano ritenere come importanti ai fini del cambiamento dell'esperienza".



Parlando più in generale del titolo, Yoshida ha spiegato come gli stia particolarmente a cuore il progetto Final Fantasy XIV, e come abbia fatto di tutto per renderlo tecnicamente identico su PC e console, e ludicamente appetibile anche per quei giocatori "non hardcore":

"Come sapete, nel corso di oltre 30 anni, forse 35 anni, questo franchise è stato sempre su console. In effetti, la casa di Final Fantasy è su console. Per questo motivo, è nostro dovere garantire che le persone che giocano su console abbiano un'esperienza che non sia in alcun modo inferiore a quella PC.



Personalmente, sono un grande fan degli MMO. Ma sapete, tradizionalmente esiste questa visione secondo cui gli MMO sono un genere molto di nicchia, i giocatori davvero hardcore giocano agli MMO. Quindi in realtà avevo intenzione di cambiare questa prospettiva, volevo davvero modificare la percezione data dagli MMO. Volevo renderli più accessibili ai giocatori in generale. Quindi, in un certo senso, rendere il genere stesso più popolare".

Potremmo dire una missione compiuta da parte del director, sebbene l'MMO potrebbe accogliere ulteriori fette di utenza tramite le piattaforme su cui il gioco non è ancora disponibile. È stato lo stesso Yoshida, tuttavia, a dichiarare recentemente improbabili le versioni Switch e Xbox di Final Fantasy XIV.