PS5 con due DualSense in vendita da Mediaworld solo per oggi

Mediaworld ha messo in vendita quest'oggi un nuovo un bundle PlayStation 5 Standard Edition che include due controller DualSense, il pacchetto è ora disponibile per l'acquisto, solo ed esclusivamente online per la giornata di lunedì 30 novembre.

PS5 con due DualSense costa 609.99 euro si tratta di un nuovo bundle ufficiale Sony e non di un pacchetto creato dal rivenditore, tanto che i due controller vengono mostrati chiaramente sulla confezione.

Potete optare per il pagamento online e la spedizione a casa oppure scegliere il ritiro in store con pagamento in store con un qualsiasi metodo accettato dal negozio, in base alle vostre esigenze e necessità. Il bundle non include ulteriori accessori o altri prodotti se non la console, cavi, manualistica e due controller DualSense, mentre non ci sono giochi o ulteriori gadget inclusi nel prezzo.



Una buona occasione per acquistare PlayStation 5, se siete interessati affrettatevi perché le scorte potrebbero andare sold-out molto rapidamente come accade solitamente con PS5. Il prezzo di listino al pubblico è fissato a 609.99 euro escluse eventuali spese di spedizione.