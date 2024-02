PS5: due giochi in uscita a febbraio non hanno il Trofeo di Platino, brutta piega

Febbraio 2024 si prospetta un mese piuttosto intrigante per PlayStation 5 grazie all'uscita di Final Fantasy VII Rebirth e diversi altri giochi di spessore. Due di questi, tuttavia, hanno detto no al Trofeo di Platino, per il dispiacere di tutti i più appassionati collezionisti.

Con una mossa un po' particolare e a sorpresa, Tomb Raider I-III Remastered non permette di ottenere l'ambito Platino solo su PS5, laddove invece la versione PS4 della raccolta lo presenta regolarmente. A confermarlo è il portale Insider Gaming, che ha riportato il ricchissimo elenco di Trofei per Tomb Raider 1-3 Remastered su PlayStation sottolineando tuttavia la sostanziale differenza tra le due versioni di casa Sony.

L'altro gioco che non permetterà di conquistare il Platino non solo su PS5 ma in questo caso anche su PS4 è Foamstars, il nuovo gioco multiplayer di Square Enix che si presenta tra l'altro con un elenco di Trofei decisamente risicato: sono solamente 12 le coppette da sbloccare nel corso della partita, suddivise in 9 di bronzo, 2 d'argento e una d'oro. Ricordiamo che Foamstars è tra i giochi PlayStation Plus Essential di febbraio 2024, assieme a Steelrising e Rollerdrome.

Non sono chiari i motivi per cui i due titoli non offrono il Platino, sebbene nel caso di Foamstars ciò potrebbe dipendere dall'esiguo numero di obiettivi pensati dagli sviluppatori. Resta un mistero invece il perché Tomb Raider I-III Remastered offre il Platino per ciascun gioco su PS4 e non sulla console Sony di attuale generazione.