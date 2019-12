PS5 in due modelli a partire da 600 euro a dicembre 2020? La risposta di Sony

Mentre la comunità ancora discute del reveal di Xbox Series S, un'indiscrezione su PlayStation 5 ha cominciato a farsi largo tra le pieghe del web: secondo il sito giapponese Gamers Gate, l'uscita della console next gen di Sony sarebbe prevista per il 4 dicembre 2020.

Il presunto giorno di lancio appare plausibile, sia perché cade di venerdì, sia perché risulta in linea con il periodo d'uscita ufficiale comunicatoci da Sony, corrispondente a Natale 2020. Il portale giapponese si è tuttavia spinto oltre, affermando che secondo le proprie fonti PlayStation 5 verrà venduta in due differenti modelli: uno standard con un SSD da 1TB al prezzo di 69.800 yen (571 euro circa al cambio attuale) tasse escluse, e uno Premium con SSD da 4 GB e una GPU separata per il ray-tracing a 109.800 yen (898 euro circa al cambio), anche in questo caso tasse escluse.

Rumor decisamente intriganti, che si stanno rapidamente diffondendo online generando un bel po' di discussioni tra i giocatori della comunità, specialmente per quanto concerne il prezzo della versione base, che risulterebbe superiore a quello di PlayStation 4 di ben 200 euro. La risposta ufficiale di Sony, tuttavia, non si è fatta attendere: attraverso le pagine di Famitsu, un portavoce del colosso giapponese ha smentito le affermazioni di Gamers Gate sopra riportate affermando: "Il contenuto in questione non è un annuncio ufficiale. Mi asterrò dal commentare voci e speculazioni". Vi consigliamo pertanto di non prendere queste indiscrezioni su PlayStation 5 per certe, dal momento che non possono essere in alcun modo considerate ufficiali.