PS5: c'è una grande esclusiva terze parti non ancora annunciata in uscita nel 2022?

Nell'ultima puntata del podcast Sacred Symbols si è parlato del 2022 di PlayStation, gli autori della trasmissione fanno sapere come Sony abbia stanziato un sostanzioso budget per il marketing quest'anno, per promuovere adeguatamente uscite come Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e God of War, ma non solo...

A quanto pare uno dei principali motivi dell'aumento del budget per la pubblicità sarebbe da ricercare nell'esistenza di "una grande esclusiva di terze parti non ancora annunciata" parole che hanno ovviamente scatenato la community. Le fonti fanno sapere di "aver parlato con qualcuno in Sony" tuttavia non hanno idea di cosa possa trattarsi.

Tra le prime ipotesi, una collaborazione con FromSoftware e BioShock 4 in esclusiva PlayStation 5, anche se in realtà si parla di un gioco non ancora annunciato e questo tende ad escludere anche il già noto Final Fantasy XVI. Proprio il publisher giapponese però sembra la principale indiziata per questa esclusiva misteriosa, proprio recentemente un rumor ha rivelato che Square Enix ha rinviato la presentazione di una nuova esclusiva PlayStation che verrà svelata solo dopo la presentazione di Final Fantasy 16 in primavera, il titolo in questione non appartiene alle serie di Final Fantasy, Dragon Quest e Kingdom Hearts ma non è chiaro se si tratti di una nuova IP o del ritorno di un franchise esistente, inoltre non è stato confermato il lancio del 2022.

Tutto tace per il momento e ribadiamo come quanto riportato sia solamente frutto di speculazioni e rumor non confermati.